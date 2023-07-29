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Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Чуровичи в Климовском районе Брянской области
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские войска обстреляли село Чуровичи в Климовском районе Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела есть частичное повреждение четырех жилых домовладений», — написал губернатор.

Село Чуровичи находится на юго-западе Брянской области, в 200 км к юго-западу от Брянска. Климовский район, где оно расположено, на юге граничит с Черниговской областью Украины.

Богомаз сообщает об обстреле этого села впервые с начала спецоперации. Местные СМИ, в том числе портал «Новости Брянска», писали об ударе по Чуровичам еще утром, около 9:30 мск.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины с начала спецоперации. Так, 23 июля под обстрел попало село Полевые Новоселки в Суземском районе Брянской области, в результате пострадал местный житель. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате обстрела было нарушено электроснабжение в Полевых Новоселках и соседнем селе Павловичи.

Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи в Брянской области
Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи в Брянской области

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Александр Богомаз Брянская область обстрел Украина ВСУ
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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