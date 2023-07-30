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Богомаз сообщил о трех пострадавших при обстрелах Брянской области

Губернатор Богомаз: число пострадавших при обстрелах Брянской области увеличилось до трех
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрелов в Брянской области за последние сутки пострадали три человека. О третьем пострадавшем, мужчине, раненом в результате обстрела сельхозпредприятия в Климовском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Всего за последние сутки регион подвергался обстрелам четыре раза. Еще двое пострадавших — женщины, раненые при попадании снарядов на территорию свиноводческого комплекса. «Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал Богомаз.

Накануне, около 16:20 29 июля, Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи в Климовском районе области со стороны Украины. Никто не пострадал, но повреждения получили четыре частных жилых дома.

Затем, утром 30 июля, губернатор сообщил об ударе по селу Зерново Суземского района. Пострадавших также не было, однако одно домовладение получило повреждения.

Около 12:00 Богомаз написал об ударе по свиноводческому комплексу, где пострадали женщины, а спустя полчаса — об обстреле сельхозпредприятия, где пострадал мужчина.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины с начала спецоперации. В Брянской области с октября действует средний уровень реагирования. Также в регионе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Богомаз сообщил о трех пострадавших при обстрелах Брянской области
Богомаз сообщил о трех пострадавших при обстрелах Брянской области

Персоны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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