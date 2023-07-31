В Крыму предостерегли Запад и Украину от попыток захвата полуострова

Попытка захватить Крым обернется катастрофой для Украины и всей Европы, заявил «РИА Новости» представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры», — сказал он.

Ранее таблоид Sunday Express со ссылкой на источники сообщил, что британские военные готовят элитный отряд украинских коммандос (спецподразделения, предназначенные для проведения десантных, разведывательных и диверсионных операций) для операций в Крыму. По данным издания, в Англию для подготовки прибыли более 2 тыс. солдат. Планируется, что операция в Крыму будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря.

Украинские политики неоднократно заявляли о намерении вернуть Крым. В частности, президент страны Владимир Зеленский говорил о планах взять полуостров под контроль в ходе контрнаступления.

Москва не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что представить возвращение Крыма Украине невозможно, подчеркивая, что полуостров — «неотъемлемая часть Российской Федерации».