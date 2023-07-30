Sunday Express узнала о подготовке спецназа ВСУ для операций в Крыму

Более 2 тыс. украинских солдат прибыли в британский лагерь для подготовки к операциям в Крыму. Москва не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция, а Медведев анонсировал «акты возмездия»

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Британские военные готовят элитный отряд украинских коммандос (спецподразделения, предназначенные для проведения десантных, разведывательных и диверсионных операций) для операций в Крыму, пишет Sunday Express со ссылкой на источники.

Более 2 тыс. солдат прибыли в лагерь в местности Дартмур (в графстве Девон на юго-западе Англии) для подготовки. Их готовят коммандос Королевской морской пехоты. По словам собеседников издания, украинский спецназ станет «острием копья» во время наступления, в то время как остальные подразделения предпримут одновременные атаки.

Как пишет Sunday Express, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Одновременно бронетанковые войска будут пытаться прорвать оборону в другом месте. Украинские силы будут поддерживаться дальнобойными ракетами, полученными из Великобритании, США и Германии, указывает газета.

В апреле глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждал, что Вооруженные силы Украины зайдут в Крым весной, а в июне представитель разведки Андрей Юсов говорил, что это произойдет, когда еще «будет тепло». Объясняя, почему прогнозы Буданова так и не сбылись, Юсупов заявил, что речь идет о «сценариях». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные собираются вернуть Крым в ходе контрнаступления.

Москва не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция. После слов Зеленского заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предлагал три варианта ответа. Среди них — «акты возмездия» против ключевых фигур украинского руководства и «массовое уничтожение личного состава» украинской армии во время ее контрнаступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял. что представить возвращение Крыма Украине невозможно. «Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — подчеркивал Песков. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать». Предварительны результаты начавшегося в июне контрнаступления Киева рутин оценивал как катастрофические для Украины, указывая на провал попыток продвижения на всех направления и большие потери ВСУ.