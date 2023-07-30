Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
«Рубин» второй раз подряд упустил победу в концовке матча РПЛ Спорт, 17:02
Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали Общество, 16:53
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:46
Сборная украинских саблисток осталась без наград ЧМ Спорт, 16:32
Sunday Express узнала о подготовке спецназа ВСУ для операций в Крыму Политика, 16:30
Приостановивший контракт с ЦСКА форвард будет играть за чемпиона Бельгии Спорт, 16:18
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В «Москва-Сити» восстановили движение после атаки дронов Общество, 15:50
The Economist назвал возможные признаки подготовки Китая к войне Политика, 15:20
Литовская пловчиха установила мировой рекорд на чемпионате мира Спорт, 15:19
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
Водитель и гид погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции Общество, 14:55
Поздняков призвал «бестолковых депутатов» не давать советы олимпийцам Спорт, 14:52
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Sunday Express узнала о подготовке спецназа ВСУ для операций в Крыму

Sunday Express: Британия готовит украинский спецназ для операций в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Более 2 тыс. украинских солдат прибыли в британский лагерь для подготовки к операциям в Крыму. Москва не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция, а Медведев анонсировал «акты возмездия»
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британские военные готовят элитный отряд украинских коммандос (спецподразделения, предназначенные для проведения десантных, разведывательных и диверсионных операций) для операций в Крыму, пишет Sunday Express со ссылкой на источники.

Более 2 тыс. солдат прибыли в лагерь в местности Дартмур (в графстве Девон на юго-западе Англии) для подготовки. Их готовят коммандос Королевской морской пехоты. По словам собеседников издания, украинский спецназ станет «острием копья» во время наступления, в то время как остальные подразделения предпримут одновременные атаки.

Как пишет Sunday Express, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Одновременно бронетанковые войска будут пытаться прорвать оборону в другом месте. Украинские силы будут поддерживаться дальнобойными ракетами, полученными из Великобритании, США и Германии, указывает газета.

В апреле глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждал, что Вооруженные силы Украины зайдут в Крым весной, а в июне представитель разведки Андрей Юсов говорил, что это произойдет, когда еще «будет тепло». Объясняя, почему прогнозы Буданова так и не сбылись, Юсупов заявил, что речь идет о «сценариях». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные собираются вернуть Крым в ходе контрнаступления.

Москва не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция. После слов Зеленского заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предлагал три варианта ответа. Среди них — «акты возмездия» против ключевых фигур украинского руководства и «массовое уничтожение личного состава» украинской армии во время ее контрнаступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял. что представить возвращение Крыма Украине невозможно. «Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — подчеркивал Песков. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать». Предварительны результаты начавшегося в июне контрнаступления Киева рутин оценивал как катастрофические для Украины, указывая на провал попыток продвижения на всех направления и большие потери ВСУ.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Великобритания Крым ВСУ спецназ
Материалы по теме
Минобороны сообщило об атаке Крыма 25 беспилотниками самолетного типа
Политика
Херш заявил о причастности США к атакам на Крымский мост
Политика
СБУ признала ответственность за взрыв на Крымском мосту в 2022 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter