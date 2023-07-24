Балицкий рекомендовал туристам не съезжать с сухопутного коридора в Крым

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Туристам, направляющимся в Крым по территории Запорожской области, не стоит съезжать с маршрута для посещения других городов, предупредил врио губернатора Евгений Балицкий.

«Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Полги, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

При этом он заверил, что сам маршрут безопасен для поездок в Крым.

«Следуйте по маршруту, напрямую ничего не угрожает, диверсионные группы, которые были, на сегодня локализованы, на маршруте следования стоит наша армия. Я могу сегодня сказать, что дорога достаточно безопасна», — пояснил он.

В день подрыва Крымского моста украинскими плавающими беспилотниками 17 июля движение пустили по альтернативному маршруту через новые регионы. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что этот маршрут не станет популярным у туристов.



Среди причин туроператоры назвали:

долгий путь — при выезде из Ростова-на-Дону дорога в объезд занимает без учета досмотра не менее восьми часов (порядка 800 км);

технические сложности: нет покрытия основных федеральных мобильных операторов, мало информации, какие заправки, точки питания и санитарные остановки есть на трассе.

В АТОР также отметили комендантский час как препятствие для движения туристов, но власти новых регионов отменили его в районе трассы на Крым.

На следующий день после теракта движение легковых автомобилей по Крымскому мосту возобновили по одной полосе. Грузовики и автобусы по-прежнему следуют или в объезд, или через паромную переправу.