В холдинговой компании «Ростеха» ввели запрет на пользование iPhone

В «Ростехе» подтвердили РБК запрет на использование iPhone сотрудникам холдинговой компании «Швабе», о чем ранее сообщал Mash. По данным калана, это связано с обнаружением ФСБ шпионских программ на iPhone российских дипломатов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, — запретили пользоваться смартфонами компании Apple в служебных целях, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

Ранее об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщал телеграм-канал Mash. По данным канала, нынешняя кампания — последствия обнародования информации о взломе и прослушке американским ЦРУ iPhone российских дипломатов.

В «Ростехе» подтвердили РБК подлинность документа. «Действительно, вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя», — сообщил представитель госкорпорации. Там отметили, что пока запрет касается только компании «Швабе».

О том, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами в начале июля сообщила ФСБ. По информации спецслужбы, вредоносным программным обеспечением оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. Это «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», заявили в ФСБ.



Устройства на базе операционных систем iOS, а также Android уже запрещено использовать в служебных целях сотрудникам администрации президента, говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

После сообщения ФСБ он уточнил, что некоторые сотрудники администрации президента продолжают использовать iPhone в личных целях. «У нас в среднем, по статистике, процентов 20–30 пользуются айфонами, iOS-системой. А процентов 80–70 пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, она и здесь, в администрации. Конечно, вся эта информация заслуживает внимания. <...> Все эти гаджеты абсолютно прозрачны», — сказал Песков.

«Ведомости» ранее сообщали, что аналогичный запрет на iPhone вскоре появится в Минпромторге в других российских ведомствах.