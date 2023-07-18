Каждый пятый россиянин исключил отказ от iPhone ради работы

SuperJob: каждый пятый россиянин с iPhone не готов отказаться от него ради работы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Каждый пятый владелец смартфона компании Apple (22%) не готов поменять его на другой гаджет ради работы в компании, которая выдвигает такие условия, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Тех, кто готов отказаться от iPhone ради трудоустройства, в два раза больше — 45%. При этом с марта ответы на эти вопросы почти не изменились: тогда от iPhone были готовы отказаться 47%, а от работы — 20%.

Опрос проводился с 12 по 17 июля 2023 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. владельцев iPhone из всех округов России.

Причем среди тех, кто готов поменять телефон ради трудоустройства, больше мужчин, чем женщин, — 49% против 40% соответственно. Отказаться от работы ради iPhone чаще готовы респонденты в возрасте до 34 лет (36%), чем опрошенные в возрасте 35–44 года и 45 лет и старше — 24 и 15% соответственно.

С 17 июля сотрудникам Минпромторга, а также подведомственных ему структур запретили использовать в служебной деятельности смартфоны компании Apple. Следом такой же запрет установили для сотрудников «Ростеха» и планируют ввести в Минцифры. Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента России нельзя использовать смартфоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях.

В начале июня ФСБ заявила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами. По информации спецслужбы, вредоносным программным обеспечением оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с американскими спецслужбами.