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Война санкций ,  
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Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

Россия в знак протеста не стала выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Россия не стала выступать на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке из-за недопуска своего докладчика на другое заседание, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности <...> мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», — сказал Полянский (цитата по ТАСС).

Сегодня в Совете Безопасности проходят два заседания по Украине: первое — по запросу России в связи с давлением на Украинскую православную церковь, которая до мая 2022 года подчинялась Московскому патриархату, и второе — по «черноморской инициативе». На первом должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, однако британская сторона заблокировала его участие.

Россия не стала продлевать свое участие в зерновой сделке, заявив, что условия соглашения, которые предусматривают снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняются.

После этого Минобороны объявило, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Генсек ООН направил обращение президенту Владимиру Путину, намереваясь «устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации», однако его предложение было отклонено.

Украинские власти с весны пытаются выселить монахов УПЦ из лавры. В начале марта заповедник расторг договор об аренде помещений с монастырем и предписал священникам до конца месяца покинуть их. Условием, при котором они могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической). Помимо этого, Служба безопасности Украины проводила обыски во многих храмах УПЦ с последующим обвинением священнослужителей в «поддержке Кремля и распространении пропаганды».

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