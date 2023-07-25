В МИДе исключили возобновление зерновой сделки без Москвы

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Восстановление зерновой сделки, действие которой было приостановлено после 17 июля, невозможно без участия Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе саммита ООН по продовольственным системам.

«Мое мнение, что без России этого [осуществлять зерновую сделку] сделать нельзя», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся, Москва «четко озвучила свою позицию». Он напомнил, что вторая часть сделки — содействие беспрепятственному вывозу продукции и удобрений из России — так и не заработала.

Замминистра иностранных дел России отметил, что то, как реализуется вывоз зерна, большая часть из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом.

Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку в июле 2022 года. Сделку неоднократно продлевали, но с 18 июля она не действует, так как Москва отказалась продлевать участие.

При этом российская сторона не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия:

вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений;

устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT;

возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства.

МИД Украины 23 июля сообщил, что глава ведомства Дмитрий Кулеба посетит Африку на фоне обострения глобального продовольственного кризиса после выхода России из зерновой сделки.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения и ее продолжение потеряло смысл. Однако Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заверил он.