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Полянский напомнил о семи условиях для возврата России в зерновую сделку

Постпредство при ООН напомнило о семи условиях для возврата России в зерновую сделку
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Военная операция на Украине
В первую очередь Москва требует «реального, а не умозрительного» исключения из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, заявил и.о. постпреда России при ООН

И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил о семи условиях, при выполнении которых Москва готова рассмотреть возможность вернуться в зерновую сделку. Его слова приводятся на сайте постпредства.

«Хочу подчеркнуть: мы не против самой «зерновой сделки» как таковой <...> и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по «черноморской инициативе».

Полянский повторил заявление президента Владимира Путина, сделанное им ранее.

Во-первых, Москва требует «реального, а не умозрительного» исключения из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Во-вторых, должны быть отменены все ограничения для российских банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, речь в том числе идет о незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. При этом Россию не устроят «какие-то новые обещания и идеи на этот счет», подчеркнул дипломат.

В-третьих, должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозотрасли.

Четвертое условие — решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских поставок продовольствия, пятое — создание беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений, в том числе восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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Шестое требование — разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью, седьмое — «восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки» — в интересах нуждающихся стран, а не богатых.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной отдельно при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состояло из двух частей: первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — отмены ограничений на российский экспорт сельхозпродукции и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что последняя часть так и не была выполнена. Действие соглашения несколько раз продлевалось, последний срок истек 17 июля.

Действие сделки прекратилось с 18 июля, о чем Россия проинформировала турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН, сообщал МИД. На следующий день Путин на совещании с членами правительства констатировал, что соглашение «в прежнем виде утратило смысл». По его словам, Россия проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при его продлении, однако «никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», что является «наглостью и бесцеремонностью».

Минобороны предупредило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут считаться «потенциальными перевозчиками грузов военного назначения», а страны, под флагами которых идут суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Кроме того, ведомство объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря «временно опасными для судоходства». Позднее об аналогичном предупреждении объявило Минобороны Украины. В Кремле на заявление Киева ответили, что оно «потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим». «Не гнушается ничем», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
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