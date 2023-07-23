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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины Кулеба посетит Африку после прекращения зерновой сделки

Глава МИД Украины Кулеба посетит Африку на фоне выхода России из зерновой сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Африку на фоне обострения глобального продовольственного кризиса после выхода России из зерновой сделки, сообщил украинский МИД.

Это будет третий визит Кулебы в Африку. Поездку он начнет с посещения Экваториальной Гвинеи 23-24 июля. Визит станет первым в истории дипломатических отношений между двумя странами.

В столице республики городе Малабо Кулеба проведет переговоры по развитию двусторонних отношений, увеличению объемов торговли, обеспечению продовольственный безопасности в Африке и поддержке «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась продлевать свое участие.

В Кремле неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется. Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений; устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT; возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.).

Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку примером дипломатического успеха, отметив, что та позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах.

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