Глава МИД Украины Кулеба посетит Африку после прекращения зерновой сделки

Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Африку на фоне обострения глобального продовольственного кризиса после выхода России из зерновой сделки, сообщил украинский МИД.

Это будет третий визит Кулебы в Африку. Поездку он начнет с посещения Экваториальной Гвинеи 23-24 июля. Визит станет первым в истории дипломатических отношений между двумя странами.

В столице республики городе Малабо Кулеба проведет переговоры по развитию двусторонних отношений, увеличению объемов торговли, обеспечению продовольственный безопасности в Африке и поддержке «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась продлевать свое участие.

В Кремле неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется. Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений; устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT; возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.).

Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку примером дипломатического успеха, отметив, что та позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах.