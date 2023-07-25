В Снигиревке заявили о подготовке ВСУ штурма Днепра

Украинские вооруженные силы (ВСУ) в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, «те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды». Барбашов добавил, что город превращается в «пункт накопления, координации и сортировки войск».

Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины после референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Сейчас он находится под контролем украинских войск.

20 июля Минобороны сообщало, что группировка российских войск «Днепр» пресекла попытку украинских диверсантов форсировать реку Днепр, уничтожив три быстроходные лодки с военными.

В тот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра, чтобы захватить Запорожскую АЭС. По его прогнозам, это должно произойти в конце июля. «Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища», — подчеркнул он.