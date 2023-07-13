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Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Владимир Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться в районе Антоновского моста
О боях в районе Антоновского моста с подразделениями ВСУ Сальдо сообщает с конца июня. По его словам, противник продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра, но все еще не может закрепиться
Антоновский мост
Антоновский мост (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Украинские военные продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но все еще безрезультатно, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя», — сказал Сальдо.

По его словам, большая часть лодок артиллерией уничтожаются еще на воде. «Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — подчеркнул врио губернатора.

Такие атаки Сальдо связал с желанием Киева «поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу».

Антоновский мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области. Он был частично разрушен в ноябре 2022 года, после отвода российских войск на левый берег Днепра.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Украина референдум не признает и считает это оккупацией.

О боях в районе Антоновского моста с подразделениями ВСУ Сальдо сообщает с конца июня. 1 июля он заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста. «Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — рассказал он тогда.

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Минобороны также заявляло, что «все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются». 2 июля ведомство сообщило об уничтожении остатков подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста.

Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсонская область Антоновский мост Владимир Сальдо ВСУ Военная операция на Украине
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