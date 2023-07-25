Минобороны заявило о 10 попытках атак ВСУ в ДНР

Военные России отразили десять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, ВСУ пытались атаковать в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. В результате стрелкового боя потери украинских военных составили свыше 100 человек, при этом 14 военнослужащих сдались в плен. В ходе противостояния были уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап. Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил «РИА Новости», что российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и убил более десятка украинских военных. Благодаря этому атака ВСУ была сорвана, а позиции российских войск удержаны. На южнодонецком направлении уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и минометный расчет в районе Ровнополя.

24 июля Минобороны сообщало об отражении 13 попыток ВСУ вернуть свои позиции на сватовском и краснолиманском направлениях. При этом в плен сдались более 40 украинских военных.