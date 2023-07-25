Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Врачи рассказали о рисках грозящего европейцам теплового стресса Общество, 06:00
Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на внешнем периметре ЗАЭС Политика, 05:40
Минобороны заявило о 10 попытках атак ВСУ в ДНР Политика, 05:30
Бастрыкин счел недопустимой неуплату налогов при миллионных доходах Политика, 05:09
Президент Венесуэлы поднялся на борт российского корабля «Перекоп» Общество, 05:05
Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей Политика, 04:19
Россияне назвали самые опасные для туризма страны Общество, 04:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта Общество, 03:53
На акции протеста в Тель-Авиве пострадали 10 полицейских Политика, 03:33
Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову Общество, 03:32
«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов Политика, 03:24
Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки Общество, 02:59
На подступах к Киеву сработали силы ПВО Политика, 02:39
Полиция Тель-Авива разогнала протестующих с помощью водометов Политика, 02:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о 10 попытках атак ВСУ в ДНР

Минобороны: ВСУ попыталось 10 раз провести атаку на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные России отразили десять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, ВСУ пытались атаковать в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. В результате стрелкового боя потери украинских военных составили свыше 100 человек, при этом 14 военнослужащих сдались в плен. В ходе противостояния были уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап. Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил «РИА Новости», что российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и убил более десятка украинских военных. Благодаря этому атака ВСУ была сорвана, а позиции российских войск удержаны. На южнодонецком направлении уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и минометный расчет в районе Ровнополя.

24 июля Минобороны сообщало об отражении 13 попыток ВСУ вернуть свои позиции на сватовском и краснолиманском направлениях. При этом в плен сдались более 40 украинских военных.

Теги
ВСУ Минобороны
Материалы по теме
В ЛНР заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Золотаревке
Политика
Kyiv Post сообщила о жалобах в ВСУ на потери и падение морального духа
Политика
В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter