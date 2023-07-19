В Одессе и Днепропетровской области прозвучали взрывы
В Одессе и Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна».
В Одессе сработала система ПВО, пишет «РБК Украина». Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Системы ПВО также сработали в Днепропетровской области, сообщает ТСН.
Взрывы были слышны и в подконтрольной Украине части Запорожской области, пишет «Зеркало недели». По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, в украинском городе Запорожье «тихо».
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях Украины. Тревога также звучала в Киеве.
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