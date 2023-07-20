Минобороны заявило о пресечении попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр

Группировка российских войск «Днепр» пресекла попытку украинских диверсантов форсировать реку Днепр, уничтожив три быстроходных лодки с военными, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Также российские военные, по словам Кодряна, нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Кизомыс, Антоновка и Львово в Херсонской области. Были уничтожены гаубица Д-30 украинских войск, два минометных расчета и склад с горюче-смазочными материалами, добавил он.

Кроме того, соединения Воздушно-десантных войск России уничтожили подразделения ВСУ на артемовском направлении. Как сообщили «РИА Новости» в российском Минобороны, российские военные нанесли удары по двум украинским боевым бронемашинам, которые везли к линии боевого соприкосновения личный состав.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал ТАСС о ликвидации двух разведгрупп ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. В ходе боев в Новоселке и Степногорске российские военные уничтожили минометный расчет и две буксируемые гаубицы ВСУ, в районе Урожайного и Старомайорского — боевые бронированные машины и живую силу ВСУ, а также минометный расчет в районе Пречистовки, рассказал Чехов.

Накануне Минобороны России отчиталось об ударах по ряду объектов в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области в ночь на 19 июля. Киев перед этим сообщал о взрывах в Одессе и других регионах, администрация Одессы заявила о поврежденной инфраструктуре порта. В российском военном ведомстве отметили, что целью была топливная и военная инфраструктура, все назначенные объекты были поражены.