Минобороны сообщило об отражении атаки 17 беспилотников в Крыму

Три дрона уничтожила ПВО, остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы. Часть из них упала на территории Крыма. Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов под Джанкоем, приостановке движения поездов и эвакуации людей

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В ночь на 24 июля Украина попыталась атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, сообщило Минобороны России.

Три дрона уничтожила система ПВО. Еще 14 подавили средства радиоэлектронной борьбы. Из них 11 упали в акватории Черного моря, остальные три — на территории полуострова.

По данным министерства, никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе, также произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе в северо-восточной части полуострова. В районе приостановили движение поездов и автомобилей по трассе Джанкой — Симферополь. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил о задержании двух поездов. Позднее автомобильное движение запустили вновь.

Из-за попадания в склад боеприпасов жителей близлежащих сел в радиусе 5 км от места происшествия эвакуировали. По данным «Коммерсанта» и телеграм-канала «112», склад находится рядом с поселком Вольное примерно в 20 км от Джанкоя.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что организован оперативный штаб. Он призвал местных жителей не публиковать фото и видео в соцсетях, заявив, что такие посты будут «жестко отслеживаться».

Это уже третье ЧП на складе с боеприпасами в Крыму за последние несколько дней: 22 июля, по словам Аксенова, дрон атаковал Красногвардейский район, из-за чего боеприпасы на складе сдетонировали. 19 июля пожар произошел на военном полигоне в Кировском районе, там взорвалась часть снарядов.