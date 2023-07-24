В Киеве назвали спецоперацией разведки атаку беспилотников на Москву

Атака беспилотников на Москву утром 24 июля была «специальной операцией» ГУР Украины, сообщили источники в Минобороны Украины. Российское Минобороны сообщило, что беспилотники сбили, и обвинило в организации атаки Киев

Последствия атаки беспилотников на Москву (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Атака беспилотников на Москву 24 июля была «специальной операцией» Главного управления разведки (ГУР) Украины, заявили источники AFP и «Украинской правды» в Минобороны страны.

Два беспилотника атаковали Москву около 4:00, сообщил мэр города Сергей Собянин. Удары пришлись по нежилым зданиям — дому № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на проспекте Лихачева. В первом случае были повреждены окна домов и витрины магазинов, во втором — верхние этажи здания. Никто не пострадал.

Минобороны заявило, что оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение. Ведомство возложило ответственность за атаку на Украину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаковавшие Москву дроны были нейтрализованы. «Видим, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать беспилотниками. Принимаются меры, ведется напряженная, ежедневная круглосуточная работа», — добавил он.

В начале июля территорию Новой Москвы пытались атаковать четыре украинских беспилотника, все их сбили средства ПВО. Один дрон был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории Одинцовского района Подмосковья, сообщало Минобороны.

Территория Москвы в пределах МКАД не раз подвергалась атакам дронов в мае. В частности, два беспилотника были нацелены на Кремль, их тоже подавили войска РЭБ. Кремль тогда заявил, что считает случившееся «покушением на президента» Владимира Путина со стороны Киева. Украина причастность к этой атаке отрицала.

Также в мае дроны атаковали жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. В тот же день беспилотники были сбиты и в Подмосковье.