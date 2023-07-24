МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве

МИД заявил о праве на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия оставляет за собой право принять «жесткие меры» в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву и Крым, говорится в заявлении российского МИДа.

В министерстве напомнили, что в ночь на 24 июля 17 беспилотников атаковали Крым, из которых один попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также утром 24 июля два беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, в результате чего повреждения получили нежилые здания.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. <...> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — говорится в заявлении МИДа.

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