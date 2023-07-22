Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту. Причину там не уточнили.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Спустя 10 минут движение возобновили.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали около 10:30. Причина остановки движения тогда также не уточнялась. Спустя час его возобновили.

В 11:11 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что Украина попыталась осуществить «налет» беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района. Через час он написал, что в результате атаки на местном складе начали взрываться боеприпасы, жителей домов в радиусе 5 км от места детонации решили эвакуировать в пункты временного размещения. Также приостановили движение по Крымской железной дороге.

Вечером 20 июля движение на Крымском мосту перекрывали после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено.

Автомобили по мосту могут ехать в реверсивном движении по одной полосе после повреждения Крымского моста в результате взрыва 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два надводных украинских беспилотника. Погибли два человека. Восстановить движение легковых автомобилей по мосту по двум полосам планируют осенью после ремонта.