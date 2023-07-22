Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после приостановки на час

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение по Крымскому мосту восстановлено, сообщил телеграм-канал о ситуации на мосту.

Мост перекрыли около 10:30 мск. Причина остановки движения не уточнялась. Движение возобновили в 11:30.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, который, по данным Национального антитеррористического комитета, совершили два надводных украинских беспилотника. В результате был поврежден один пролет автомобильной части моста, погибли два человека.

Автомобильное движение на мосту приостановили на сутки, затем его запустили в реверсивном движении по одной полосе. По мосту разрешено проезжать только легковым автомобилям — грузовики могут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам. Восстановить движение легковых автомобилей по мосту по двум полосам планируют осенью после ремонта.

Вечером 20 июля движение на мосту перекрыли после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено.