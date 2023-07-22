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Теракт на Крымском мосту ,  
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Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь перекрыли
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Причина остановки движения не уточняется. Ранее мост перекрывали после сигнала воздушной тревоги
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал о ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причина остановки движения не уточняется.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника.

В результате взрыва был поврежден один пролет автомобильной части моста. Погибли двое жителей Белгородской области, которые ехали по нему на машине, их 14-летняя дочь получила травмы и попала в больницу.

По мосту на сутки было приостановлено автомобильное движение. Через день его запустили в реверсивном движении по одной полосе. По мосту разрешено проезжать только легковым автомобилям — грузовики могут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам.

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Восстановить движение легковых автомобилей по мосту по двум полосам планируют осенью после ремонта. Предварительная стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.

Вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучал сигнал воздушной тревоги. Движение перекрыли, спустя 12 минут оно было восстановлено.

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Яна Ломакина
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