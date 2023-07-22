Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли

Причина остановки движения не уточняется. Ранее мост перекрывали после сигнала воздушной тревоги

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал о ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причина остановки движения не уточняется.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника.

В результате взрыва был поврежден один пролет автомобильной части моста. Погибли двое жителей Белгородской области, которые ехали по нему на машине, их 14-летняя дочь получила травмы и попала в больницу.



По мосту на сутки было приостановлено автомобильное движение. Через день его запустили в реверсивном движении по одной полосе. По мосту разрешено проезжать только легковым автомобилям — грузовики могут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам.

Восстановить движение легковых автомобилей по мосту по двум полосам планируют осенью после ремонта. Предварительная стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.

Вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучал сигнал воздушной тревоги. Движение перекрыли, спустя 12 минут оно было восстановлено.