Аксенов сообщил о попытке «налета» беспилотников на инфраструктуру Крыма

ВСУ попытались ударить по центру Крыма. Власти попросили передать ФСБ данные местных жителей, опубликовавших видео с последствиями атаки

Сергей Аксенов (Фото: Aksenov82 / Telegram)

Украина попыталась осуществить «налет» беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил он, не уточнив, о каких объектах идет речь.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как утверждается, сняты подвергавшиеся атаке объекты. В правительстве Крыма попросили всех, кто знает авторов видеозаписей, сообщить о них полиции или ФСБ.

Красногвардейский район находится в центральной части полуострова, его административный центр — поселок городского типа Красногвардейское.

Утром 22 июля власти перекрыли движение по Крымскому мосту, не пояснив причины такого решения. Двумя днями ранее, 20 июля, движение перекрыли после включения сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут движение возобновили.

Крымские власти просят воздержаться от съемок Крымского моста и помнить, что «враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом». «Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность», — говорил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.