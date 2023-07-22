В очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи встали 372 автомобиля

В очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи встали 372 автомобиля

Фото: ТАСС

В очереди на подъезде к Крымскому мосту после его временного перекрытия со стороны Тамани (Краснодарский край) встали 245 автомобилей, со стороны Керчи (Крым) — 372. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 245 транспортных средств. Ожидание — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 372 транспортных средства. Ожидание — около часа», — говорится в сообщении.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал в своем телеграм-канале, что паромная переправа, по которой перевозят грузовики через Керченский пролив, работает в штатном режиме.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли около 10:30, причина остановки движения не уточнялась. Спустя час его возобновили.

В 11:11 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что Украина попыталась осуществить «налет» беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Через час он написал, что в результате атаки на местном складе начали взрываться боеприпасы, жителей домов в радиусе 5 км от места детонации решили эвакуировать в пункты временного размещения. Также приостановили движение по Крымской железной дороге.

Вечером 20 июля движение на мосту перекрыли после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено.

Автомобили по мосту могут ехать в реверсивном движении по одной полосе после повреждения Крымского моста в результате взрыва 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два надводных украинских беспилотника. Погибли два человека.

Восстановить движение легковых автомобилей по мосту по двум полосам планируют осенью после ремонта. Предварительная стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.