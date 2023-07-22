Во Львовской области за сутки демонтировали девять советских памятников

Девять памятников, посвященных советским солдатам, были демонтированы за сутки во Львовской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Деколонизация. Украина».

Таким образом, были снесены монументы в населенных пунктах Ореховчик. Подкамень, Пониковица, Семигинов, Скелевка, Рудники, Броды, Суховоля и Язловчик. Днем ранее в области демонтировали еще три памятника советским солдатам.

29 июня глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области запланировали снести все памятники советского времени до конца 2023 года. Ранее он сообщал, что в регионе за несколько дней было демонтировано десять монументов советским солдатам, а с начала года — 80.

Демонтаж памятников и переименование улиц, имеющих отношение к России или СССР, активизировались с началом военной операции на Украине. В конце марта в Одессе снесли памятник юному Владимиру Ленину, расположенному на территории детского сада. 25 мая памятник борцам за советскую власть был демонтирован в селе Святиловка Полтавской области Украины, инициатором сноса выступил Институт национальной памяти страны. От памятника по итогу остался только постамент.