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На Украине снесли памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку

В Полтавской области Украины снесли памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку
Фото: DecolonizationUkraine / Telegram
Фото: DecolonizationUkraine / Telegram

В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Героя Советского Союза Ивана Третьяка, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на регионального представителя Украинского института национальной памяти в области Олега Пустовгара.

Соответствующее решение приняла местная администрация 1 февраля. Из распоряжения следует, что Третьяк подпадает под действие Закона Украины «Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Бюст передали в Хорольский краеведческий музей, отмечает «Общественное».

Иван Третьяк — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза и Социалистического Труда. С 1986 по 1991 годы занимал должность заместителя министра обороны СССР. Родился 20 февраля 1923 года в деревне Малая Поповка Хорольского района Полтавской области. Умер в 2007 году.

После начала военного конфликта на Украине начали сносить памятники, который связаны с Россией, Российской империей и СССР. Так, в начале января в Харькове снесли памятник советскому писателю, автору романа «Так закалялась сталь» Николаю Островскому. В Днепре — памятник красноармейцу Герою Советского Союза Александру Матросову.

Теги
памятник снос памятников Полтавская область Украина
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