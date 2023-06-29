Козицкий: до конца года во Львовской области планируется снести все советские памятники

В Львовской области решили снести все советские памятники до конца года

Вид на одну из улиц Львова (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Власти Львовской области запланировали снести все памятники советского времени на территории региона до конца 2023 года. Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

«В Стрыйском районе демонтировали еще два монумента советской эпохи. На этот раз памятников лишились села Кавское и Лисятичи. Полностью высвободить Львовщину от маркеров советской пропаганды планируем до конца года», — написал Козицкий.

Ранее он сообщал, что во Львовской области за несколько дней было демонтировано десять монументов советским солдатам, а с начала года — 80.

Снос памятников и переименование улиц, которые имеют отношение к России или к СССР, активизировались с началом военной операции на Украине. 25 мая памятник борцам за советскую власть был демонтирован в селе Святиловка Полтавской области, а до этого монумент писателю Льву Толстому перенесли с одноименной площади Одессы в «специально обустроенное музейное пространство под открытым небом».

Мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре 2022 года предлагал создать в городе специальный парк «имперского и советского прошлого» и перевезти туда часть городских памятников российского и советского наследия.