В Львовской области решили снести все советские памятники до конца года
Власти Львовской области запланировали снести все памятники советского времени на территории региона до конца 2023 года. Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.
«В Стрыйском районе демонтировали еще два монумента советской эпохи. На этот раз памятников лишились села Кавское и Лисятичи. Полностью высвободить Львовщину от маркеров советской пропаганды планируем до конца года», — написал Козицкий.
Ранее он сообщал, что во Львовской области за несколько дней было демонтировано десять монументов советским солдатам, а с начала года — 80.
Снос памятников и переименование улиц, которые имеют отношение к России или к СССР, активизировались с началом военной операции на Украине. 25 мая памятник борцам за советскую власть был демонтирован в селе Святиловка Полтавской области, а до этого монумент писателю Льву Толстому перенесли с одноименной площади Одессы в «специально обустроенное музейное пространство под открытым небом».
Мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре 2022 года предлагал создать в городе специальный парк «имперского и советского прошлого» и перевезти туда часть городских памятников российского и советского наследия.