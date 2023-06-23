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В Киеве демонтировали памятник Зое Космодемьянской

В Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской
Ксения Семенова
Ксения Семенова (Фото: semenovatut / Telegram)

В Киеве демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает «Страна.ua».

Фото пустого постамента опубликовала в своем телеграм-канале депутат Киевсовета Ксения Семенова. «А где Зоя? А нет Зои. Александр Сергеевич [Пушкин] устал ждать. Но уже скоро», — написала она.

Зоя Космодемьянская — партизанка, разведчица диверсионной бригады Западного фронта и первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза посмертно.

В 1941 году ее схватили нацисты в подмосковной деревне Петрищево. После жестоких пыток 18-летнюю девушку казнили.

В 2022 году на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием о сносе памятника Космодемьянской. Авторы петиции говорили, что Космодемьянская была «не выдающейся персоной, а инструментом советской пропаганды».

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В Харькове демонтировали памятник Александру Невскому, в городе Хорол Полтавской области Украины — бюст советского генерала Героя Советского Союза Ивана Третьяка, в Одессе — памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Теги
Украина Киев памятник СССР
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