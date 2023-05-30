Посольство назвало снос памятника Пушкину в Риге трусливой выходкой

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Снос памятника Пушкину в Риге — «вероломный шаг», осуществленный «тайком под покровом ночи, дабы избежать ненужного резонанса». С таким заявлением выступило посольство России в Латвии.

«Эта трусливая выходка местных русофобов, предпринятая из страха перед консолидацией жителей республики на почве общих культурных ценностей, не изменит тот факт, что сотни тысяч латвийцев по-прежнему трепетно относятся и всегда будут чтить великое литературное наследие, которое оставил своим потомкам А.С. Пушкин — поэт поистине мирового масштаба», — говорится в сообщении дипломатов в Telegram.

Работники посольства пишут, что такие действия латвийских властей «являются признаками собственной слабости».

Памятник Пушкину стоял в парке Кронвалда в центре Риги. 3 марта совет по памятникам городской думы высказался за его перенос. В апреле дума поддержала идею переместить памятник.

В день независимости Латвии, 18 ноября 2022 года, скульптуру облили красной и голубой краской.