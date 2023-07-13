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На Украине показали, каким будет памятник «Родина-мать» без герба СССР

Минкульт Украины показал, каким будет памятник «Родина-мать» после замены герба СССР

Министерство культуры Украины показало, как будет выглядеть щит памятника «Родина-мать», где собираются заменить герб Советского Союза на украинский. Видео опубликовано на странице ведомства в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«13 июля в 13:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации масштабного проекта МКИП (Министерство культуры и информационной политики. — РБК) — «трезубец Родины», имеющий целью замену герба СССР на щите монумента «Родина-мать» на герб Украины», — говорится в сообщении.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым в 1981 году. Высота монумента — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире.

В июле 2022 года украинский Минкульт вместе с Министерством цифровой трансформации провели опрос в приложении «Дiя» (переводится как «действие», аналог российских «Госуслуг») о том, как поступить с гербом на щите «Родины-матери». Как сообщили УНИАН и НВ, 85% участников опроса высказались за демонтаж советского герба и замену его украинским, 9% — только за демонтаж и 6% — за то, чтобы ничего не менять. В итоге в августе того же года министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что герб на памятнике заменят в 2023 году.

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Теги
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