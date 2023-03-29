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В Одессе снесли памятник Ленину

В Одессе снесли памятник юному Ленину на территории детского сада

На территории детского сада в Одессе демонтировали памятник юному Владимиру Ленину. Об этом сообщает местное издание «Думская».

«Юного Ленина больше нет. Памятник российскому революционеру на [улице] Костанди демонтировали», — говорится в сообщении.

Памятник Ленину на Украине сносят в рамках декоммунизации, соответствующий закон вступил в силу в апреле 2015 года. В стране есть список имен исторических деятелей, которые нельзя использовать в названиях улиц и других топонимах. Запрещенными оказались фамилии деятелей, которые занимали руководящие должности в Коммунистической партии, высших органах власти СССР, а также фамилии сотрудников ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ и деятелей революции 1917 года.

Президент России до начала военной операции на Украине неоднократно говорил, что Украину создал Владимир Ленин. В последний раз он заявил об этом в феврале 2022 года, за три дня до начала военной операции.

Теги
Одесса Украина Владимир Ленин снос памятника
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