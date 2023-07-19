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Керченская паромная переправа возобновила работу

МЧС Крыма: Керченская паромная переправа возобновила работу

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, возобновлена. Об этом сообщило управление МЧС России по Крыму.

«По состоянию на 05:40 19.07.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Работа переправы была приостановлена в 20:55 18 июля. Причина не сообщалась.

17 июля работу переправы временно приостанавливали после ночной атаки на Крымский мост двух украинских надводных беспилотников. В результате взрыва погибли двое жителей Белгородской области — мужчина и женщина, их дочь получила ранения средней тяжести.

Движение автомобилей и поездов по мосту также приостанавливали. Поездам разрешили проезжать по мосту после 9:00. Движение автомобилей по неповрежденной полосе Крымского моста открыли вечером 17 июля.

Работу Керченской переправы регулярно приостанавливают из-за непогоды. Она заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозили на паромах.

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Керченская переправа Керченский пролив паромы Крымский мост
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