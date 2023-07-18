Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 101,65 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 20:33 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 90,42 (+0,3) Инвестиции, 17 июл, 20:33
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist Pro, 08:42
Генпрокуратура опротестовала домашний арест замглавы Минцифры Политика, 08:28
Керченская переправа заработала после остановки паромов из-за непогоды Общество, 08:26
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:20
Правительство сможет обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны Экономика, 08:00
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов Pro, 08:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Суд арестовал 50 счетов, ₽100 млн и коллекционные монеты Блиновской Общество, 07:50
Компания экс-министра связи раскрыла детали новой операционки Технологии и медиа, 07:30
В Крыму за ночь сбили и обезвредили 28 беспилотников Политика, 07:26
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 07:20
В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки Общество, 07:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
СПБ Биржа задумалась об участии в создании криптобиржи в Белоруссии Финансы, 07:00
Общество ,  
0 

Керченская переправа заработала после остановки паромов из-за непогоды

МЧС: Керченская паромная переправа возобновила работу
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму возобновили работу Керченской переправы, закрытой ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Крыму.

«По состоянию на 6:10 18.07.2023 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

18 июля работу переправы приостановили из-за сильного ветра. Порывы, по информации МЧС, достигали 17 м/с.

Накануне, утром 17 июля, работу переправы приостановили после ночной атаки на Крымский мост двух украинских надводных беспилотников. В результате теракта погибли двое жителей Белгородской области — мужчина и женщина, их дочь получила ранения средней тяжести, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Движение автомобилей и поездов по самому мосту также приостанавливали. Поездам разрешили проезжать по мосту после 9:00. Движение автомобилей по неповрежденной полосе Крымского моста открыли вечером 17 июля.

Теги
Керченская переправа Крым Крымский мост
Материалы по теме
У Крымского моста образовалась пробка на 2 км
Общество
Путин пообещал ответ на взрыв на Крымском мосту
Политика
Власти рассказали о повреждениях Крымского моста после атаки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter