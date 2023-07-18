Керченская переправа заработала после остановки паромов из-за непогоды

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму возобновили работу Керченской переправы, закрытой ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Крыму.

«По состоянию на 6:10 18.07.2023 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

18 июля работу переправы приостановили из-за сильного ветра. Порывы, по информации МЧС, достигали 17 м/с.

Накануне, утром 17 июля, работу переправы приостановили после ночной атаки на Крымский мост двух украинских надводных беспилотников. В результате теракта погибли двое жителей Белгородской области — мужчина и женщина, их дочь получила ранения средней тяжести, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Движение автомобилей и поездов по самому мосту также приостанавливали. Поездам разрешили проезжать по мосту после 9:00. Движение автомобилей по неповрежденной полосе Крымского моста открыли вечером 17 июля.