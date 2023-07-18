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Автомобильная часть Крымского моста из окна электрички в Керчь. Видео

Появились кадры проезда по Крымскому мосту на электричке в Керчь

Автомобильная часть Крымского моста из окна электрички в Керчь. Видео
Video

Корреспондент РБК проехал на электричке в Керчь по Крымскому мосту, железнодорожная часть которого работает в штатном режиме после теракта. Южная пассажирская пригородная компания запустила дополнительные пригородные поезда из Анапы в Керчь для доставки пассажиров на полуостров.

Накануне власти Крыма сообщили, что следующих в Крым автобусами туристов будут высаживать на ближайшей к мосту железнодорожной станции «Южная», а оттуда электричками доставлять в Темрюк, где их снова пересадят на автобус.

Теги
Крымский мост Керчь Крым электричка видео
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