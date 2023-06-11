Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку после затопления

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области по поручению президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями», — сказал он. Вице-премьер добавил, что посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости и провел совещание в штабе, где обсудил «все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым».

Хуснуллин также сообщил, что сделал фотографию с памятником Владимиру Ленину, «который в прошлом году вернулся на свое законное место».

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня и привело к затоплениям. Пострадали близлежащие населенные пункты по обоим берегам Днепра (территорию на левом контролирует Россия, на правом — Украина), началась эвакуация жителей. 10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода почти ушла из города. Он отмечал, что в населенных пунктах ниже по течению ситуация более сложная: «Подъездные пути, дороги, дома, учреждения культуры, медицины и образования пока остаются под водой».

Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга. Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева сейчас нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.