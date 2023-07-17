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Очевидцы рассказали об обстановке у Крымского моста после взрывов

Очередь на переправу со стороны Краснодарского края
Очередь на переправу со стороны Краснодарского края (Фото: очевидец Алексей для РБК)

После взрыва на Крымском мосту у Керченской переправы образовались огромные пробки. Люди ждут очереди часами, при этом в местных кафе подняли цены, сообщили РБК очевидцы.

«Я на грузовой машине стою в порту Керчи на переправу. Обстановка: машин очень много, и легковых, и грузовых. Машины [со стороны Крыма] после взрыва моста отправили в порт Керчь — все стоят на жаре, в том числе с детьми, на мост никого не пускают. В кафешках цены просто космос: порция борща — от 100–150 руб., обычный дешевый чай — 70 руб. стаканчик. Вода — около 80–100 руб., раньше стоила около 50. Люди жалуются, что ни администрация Крыма, ни администрация Керчи не привезла даже воды», — рассказал один из водителей Денис.

По словам другого водителя, Эмира, дальнобойщики ждут очереди со вчерашнего дня. «Пробка огромная, все стоит. Мы стоим с 14:00 вчерашнего дня. Вода и питание есть, но платные, воду там, где мы стоим, не раздают», — объяснил он.

При этом у переправы со стороны Краснодарского края туристам все же раздают воду. «До переправы 20 км. Стоим, как и все машины, ждем, пока возобновят работу. Машин очень много. Конца и края нет. Полиция не пускает к переправе. Приехала вода, раздают людям. Обстановка напряженная, надеемся на лучшее. По времени стоим часа два точно», — сообщила одна из туристок.

Другой турист, Алексей, рассказал, что у переправы уже больше ста автомобилей. «Про мост узнали в четыре утра, решили остановиться, подождать новостей. Потом поехали к переправе. Сейчас стоим уже больше девяти часов. На обочине стоят больше ста машин и тоже ждут. Кто-то уже пикники здесь устраивает. Кто-то на капоте еду раскладывает, кто-то на обочине что-то стелет, и там сидят. Гаишники тех, кто едет дальше [в сторону моста], разворачивают. Проезжают только автобусы с людьми и грузовые», — отметил он.

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Поездам, которые остановили у Крымского моста, пришлось ждать несколько часов, затем составы начали пропускать, сообщила родственница одной из пассажирок. «У меня сестра четыре часа стояла в поезде у Крымского моста. Там все было спокойно. Люди в поезде ждали, пока проверят железнодорожное полотно. Утром людей выпускали из поезда покурить, подышать. Товарные поезда по мосту гоняли, проверяли, все ли хорошо. Проверяли пассажирские поезда зеркалами под вагонами. Примерно часов в девять поезда пошли», — сказала собеседница РБК.

В ночь на 17 июля крымские власти сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. Туристов и жителей региона попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. В Минтрансе уточнили, что конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждения дорожного полотна на пролетах моста. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Погибли два человека — супружеская пара, ехавшая в автомобиле. Их дочь получила черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки, ее доставили в реанимацию Темрюкской районной больницы, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Из-за ЧП 11 поездов из Крыма и в Крым задержались, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает маршруты в Крым.

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Любовь Ставцева Любовь Ставцева
Крымский мост взрыв теракт новости
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