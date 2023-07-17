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Пассажиров автобусов через Крымский мост перевезут на электричках

Советник главы Крыма: пассажиров автобусов через Крымский мост перевезут на электричках
Вид на Крымский мост
Вид на Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На Крымском мосту для перевозки пассажиров задействуют электропоезда, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Автобусное движение до станции «Южная» (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», — написал он.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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