Работу Керченской паромной переправы приостановили

Работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщило управление МЧС по Крыму в своем телеграм-канале.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства. О причинах приостановки работы переправы не сообщается.

Керченская паромная переправа заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозят на паромах.

Работу Керченской переправы неоднократно приостанавливали из-за непогоды. В частности, 9 июля паромное сообщение приостановили на 11 часов из-за сильного ветра.

7 июля к перевозке машин через Керченский пролив привлекли десантные корабли. Поводом стали многокилометровые пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма, которые образовались 1 июля.