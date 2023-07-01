У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

Пробка образовалась со стороны Краснодарского края. Водители ждут досмотра на подъезде к мосту более двух часов

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У Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка, время ожидания досмотра превышает два часа, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале.

«В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов», — написал он.

Для разрешения ситуации в досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, добавил Лукашенко.

29 июня глава минтранса сообщал об образовании очереди на мосту со стороны Крыма, пробка тогда растянулась до 4 км. Причиной он назвал неблагоприятные погодные условия и обильные осадки. Водителям пришлось ждать досмотра до двух часов.

Попасть на Крымский полуостров можно альтернативным наземным маршрутом или с помощью паромной переправы. Первый пролегает от Таганрога Ростовской области до Джанкоя Республики Крым. Ориентировочное время в пути — семь часов.

В прошлом октябре на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета обрушились, загорелись железнодорожные цистерны, которые в это время проходили по мосту. При взрыве погибли четыре человека. Москва сочла произошедшее терактом. ФСБ назвала организатором взрыва разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. Украинский президент Владимир Зеленский отрицал причастность к этому Киева. Однако глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, в свою очередь, заявлял, что мост представляет собой путь снабжения и Украина была обязана нарушить его работу.

В феврале на Крымском мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части.

Начиная с октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин объяснял их в том числе ответом на подрыв Крымского моста.