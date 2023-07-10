Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Аналитики спрогнозировали сильнейшее с 2020 года падение прибыли компаний Инвестиции, 14:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:41
Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО Политика, 14:40
9 лучших книг в отпуск. С ними дорога пролетит незаметно Life, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Минобороны назвало число привлеченных Украиной иностранных наемников Политика, 14:37
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АвтоВАЗ запланировал «разогнаться» до продажи 30 тыс. машин в месяц Авто, 14:28
Минобороны России сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ ракет С-200 Политика, 14:28
Другая логика безопасности: как защитить облако компании от хакеров Pro, 14:26
Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту Политика, 14:21
Основателя «Хортицы» внесли в список террористов и экстремистов Политика, 14:21
BIS: К 2030 году появится 15 цифровых национальных валют Крипто, 14:00
Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море Общество, 14:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту

Песков: пробки на Крымском мосту возникают из-за необходимости обеспечить его безопасность
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пробки при въезде на Крымский мост возникают из-за необходимости обеспечить его безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очень важно обеспечивать безопасность этой важной транспортной артерии. И, обеспечивая безопасность, невозможно полностью, скажем так, сделать бесконтрольным движение», — сказал Песков. Он отметил, что определенные издержки «есть и будут», и сейчас принимаются меры для того, чтобы их минимизировать и обеспечить удобство для туристов. По его словам, заторы не имеют «перманентного характера», а держатся один-два дня, после чего сходят на нет.

Пробки на въездах к Крымскому мосту стали появляться в начале июля и достигали 13 км. В Росавтодоре объясняли, что это связано с досмотром багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Утром 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету. В связи с этим, по информации агентства «Интерфакс» и телеграм-канала Baza, было приостановлено движение по Крымскому мосту в оба направления. Позже глава крымского Минтранса Николай Лукашенко заявил, что движение по мосту возобновили.

На обеих сторонах Крымского моста снова возникли пробки. С Краснодарского края длина очереди составляла 6 км, со стороны Крыма — 3,5 км. Утром 10 июля на въезде с Тамани находилось 1310 автомобилей, время ожидания досмотра достигало приблизительно шести часов. По состоянию на 13 часов там было все еще больше тысячи машин, на 14 часов — 729 транспортных средств со стороны Кубани и 260 — со стороны Керчи.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Дмитрий Песков Крымский мост пробка Крым
Материалы по теме
Власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту
Общество
Минтранс оценил время ожидания на въезде на Крымский мост в 30 минут
Политика
Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter