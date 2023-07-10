Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту

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Пробки при въезде на Крымский мост возникают из-за необходимости обеспечить его безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очень важно обеспечивать безопасность этой важной транспортной артерии. И, обеспечивая безопасность, невозможно полностью, скажем так, сделать бесконтрольным движение», — сказал Песков. Он отметил, что определенные издержки «есть и будут», и сейчас принимаются меры для того, чтобы их минимизировать и обеспечить удобство для туристов. По его словам, заторы не имеют «перманентного характера», а держатся один-два дня, после чего сходят на нет.

Пробки на въездах к Крымскому мосту стали появляться в начале июля и достигали 13 км. В Росавтодоре объясняли, что это связано с досмотром багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Утром 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету. В связи с этим, по информации агентства «Интерфакс» и телеграм-канала Baza, было приостановлено движение по Крымскому мосту в оба направления. Позже глава крымского Минтранса Николай Лукашенко заявил, что движение по мосту возобновили.

На обеих сторонах Крымского моста снова возникли пробки. С Краснодарского края длина очереди составляла 6 км, со стороны Крыма — 3,5 км. Утром 10 июля на въезде с Тамани находилось 1310 автомобилей, время ожидания досмотра достигало приблизительно шести часов. По состоянию на 13 часов там было все еще больше тысячи машин, на 14 часов — 729 транспортных средств со стороны Кубани и 260 — со стороны Керчи.