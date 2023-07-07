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К перевозке машин через Керченский пролив привлекли десантные корабли

Два десантных корабля привлекли к перевозке машин на Керченской переправе из-за пробок

Два десантных корабля на Керченской паромной переправе начали перевозить автомобили из-за пробок на подъездах к Крымскому мосту. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», — рассказал Лукашенко. Он отметил, что пробка из 260 машин из Крыма на мост заметно сократилась и на 18:30 длина затора не превышала 300 м.

4 июля глава Минтранса России Виталий Савельев заявил президенту Владимиру Путину о готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченский пролив.

Пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма образовались 1 июля. Длина очереди тогда составила 5 км, 3 июля она выросла до 13 км, на следующий день она сократилась до 8 км — в пробке стояло более 1,5 тыс. машин. Затем власти сообщили, что затора больше нет.

Днем 7 июля со стороны Керчи на мосту вновь образовалась пробка. В совете министров Крыма объяснили это увеличением числа автомобилей и техническими неполадками на одном из досмотровых постов.

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Теги
Керченская переправа Крымский мост Минтранс Крым
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