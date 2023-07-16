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Власти предупредили о риске повышения уровня воды в реках под Туапсе

Власти Туапсинского района Кубани: уровень воды в реках может вырасти из-за ливней
Фото: glavatuapseregion / Telegram
Фото: glavatuapseregion / Telegram

Уровень воды в реках Туапсинского района Краснодарского края может вырасти из-за непогоды. Вероятность подъема остается высокой, сообщила местная администрация в телеграм-канале.

Ливни в регионе идут с конца прошлой недели. Дожди будут идти до конца суток 16 июля, ожидаются грозы с градом. Также возможны шквалистое усиление ветра и формирование смерчей. «Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС», — предупредили в администрации.

Туапсинский район затопило в ночь на 12 июля: за три часа там выпало 144 мм осадков — 150% от месячной нормы в 96 мм для Туапсе. Затопленными оказались поселки, в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Потоки воды смывали автомобили в море и обрушали мосты.

От последствий потопа погибли по меньшей мере пять человек. Управление Следственного комитета по Туапсе возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

15 июля ливни в Краснодарском крае возобновились, было объявлено штормовое предупреждение. В Туапсинском районе, по информации МЧС, выпало 20 мм осадков. В результате поднялся уровень воды в реках Нечепсуха и Псебе, в поселке Новомихайловский вода подтопила дома и придомовые территории.

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Согласно прогнозам ведомства, 17 июля в некоторых районах Краснодарского края также будут идти кратковременные дожди. Вечером и ночью на юге края, где находится Туапсе, ожидаются сильные ливни с грозой.

Теги
Краснодарский край Туапсе ливни наводнение уровень воды
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