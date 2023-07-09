Последствия ливней на черноморском побережье. Фоторепортаж
Гагрский район Абхазии и город Пицунда в результате ливневых дождей затопило. Из-за этого в некоторые населенные пункты прекратили подачу электроэнергии
В зоне затопления оказались объекты общественного питания, магазины, первые этажи жилых домов и дороги
Из-за непогоды в Гагрском районе приостановили движение поездов: ливень смыл более 200 м путей на перегоне «Бзыбь — Гагра» и станции Гагра
Отель «Европа» в Абхазии
Затопленные поля
Подтопленные жилые участки в Абхазии
В сочинском микрорайоне Хоста 10 автомобилей унесло потоком воды
У побережья в между Дагомысом и Сочи зафиксировали смерч
Женщина с коляской на пляже «Маяк» во время дождя
Ликвидация последствий ливней в Хостинском районе на северо-востоке Сочи -коммунальные службы откачивают воду из подтопленных дворов и подвалов
Упавшее дерево на улице Чернышевского в Симпферополе
Ситуация на дорогах в Симферополе
Молодая пара на улице в Симферополе
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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