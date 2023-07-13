Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Маск объявил о создании компании xAI для разработок в области ИИ Бизнес, 02:13
В Туапсе завели дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений Общество, 01:56
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
В Липецкой области воздушный шар зацепился за ЛЭП и загорелся Общество, 01:27
В Киеве и области прогремели взрывы Политика, 01:25
Reuters узнал о плане ЕС подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка Политика, 01:09
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На Украине показали, каким будет памятник «Родина-мать» без герба СССР Политика, 00:59
Литва сообщила о расследовании утечки секретных данных о саммите НАТО Политика, 00:58
В Швеции сожгли устав НАТО вместо Корана Политика, 00:39
Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России Политика, 00:23
Макрон заявил о необходимости наличия «партнеров НАТО» в Азии и Африке Политика, 00:19
«Челси» продал игроков на целый состав. Сколько клуб заработал Спорт, 00:01
Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года Финансы, 00:01
Общество ,  
0 

В Туапсе завели дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений

СК завел уголовное дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений в Туапсе

Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) в связи с пропажей четырех человек после подтоплений в Туапсе, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Краснодарского края.

Речь идет о трех жителях дома в поселке Тюменском Туапсинского района, который в ночь на 12 июля был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. «Местонахождение 23 и 19-летней местных жительниц, а также 15-летнего подростка, находившихся на момент происшествия в доме, в настоящее время устанавливается», — сообщили в СК.

Еще пропал 67-летний житель поселка, который в тот же день около 5:30 находился в автомобиле ВАЗ 2107, смытом потоками воды в море. Поиски пропавших продолжаются.

В Туапсе завели дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений
Video

12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. После этого в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях района ввели режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Туапсе Краснодарский край уголовное дело пропавшие без вести подтопления
Материалы по теме
Число пропавших из-за подтопления в Туапсе выросло до четырех
Общество
В Краснодарском крае перекрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за подтоплений
Общество
В кубанском поселке Мирный эвакуировали людей из-за подтопления 150 домов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter