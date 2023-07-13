В Туапсе завели дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) в связи с пропажей четырех человек после подтоплений в Туапсе, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Краснодарского края.

Речь идет о трех жителях дома в поселке Тюменском Туапсинского района, который в ночь на 12 июля был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. «Местонахождение 23 и 19-летней местных жительниц, а также 15-летнего подростка, находившихся на момент происшествия в доме, в настоящее время устанавливается», — сообщили в СК.

Еще пропал 67-летний житель поселка, который в тот же день около 5:30 находился в автомобиле ВАЗ 2107, смытом потоками воды в море. Поиски пропавших продолжаются.

Video

12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. После этого в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях района ввели режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм.