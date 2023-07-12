В Туапсе после ливня затопило поселки

Губернатор Кондратьев: в Туапсинском районе после ливня подтопило поселки и сошел сель

В Туапсинском районе за три часа выпало 150% месячной нормы осадков, затоплены поселки и дороги. Часть трассы Джубга — Сочи перекрыта, в одном из поселков на нее сошел сель

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС

В Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди: за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков», — написал глава региона. «В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для самого Туапсе — 96 мм, а для прибрежного поселка Джубга еще меньше — 93 мм.

Из-за непогоды в районе поселка Новомихайловский (расположен по трассе Е97 «Джубга — Сочи») сошел сель, указал Кондратьев. В другом поселке на той же трассе, Лермонтово, произошло подтопление магистрали, движение по ней на данном участке перекрыли, сообщается на сайте администрации Туапсинского района. ГИБДД рекомендовала использовать для объезда дорогу Майкоп — Туапсе. Она также сообщила о сходе селя в поселке Тюменском на трассе.

Местное МЧС сообщило о подъеме уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань (текут в сторону населенных пунктов Новомихайловский, Лермонтово и Дефановка соответственно). Кондратьев уточнил, что сейчас уровень воды в них падает в связи с прекращением дождя.

Губернатор добавил, что пока в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. В Сочи (участок Магри — Веселое), как указали в МЧС, оно будет действовать до конца дня 12 июля.

Ливни идут на черноморском побережье уже несколько дней. Вечером 8 июля они обрушились на Сочи: в некоторых районах подтопило жилые дома, потоки воды сносили автомобили. В городе закрыли пляжи. В поселке Мирный вблизи Олимпийского парка следующей ночью было подтоплено около 150 домов, жителей эвакуировали.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК рассказал о причинах сильных ливней в южных регионах. Он отметил, что там нестандартная погода фиксируется уже третий сезон, поскольку преобладают циклоны и появляются фронтальные разделы.

«Различие двух воздушных масс с разными физическими свойствами, прежде всего с разным температурным режимом, приводит к обострению фронтальных разделов. Вот фронт образуется — и тогда по клину этого фронтального раздела перемещается воздух вверх. Облака растут очень высоко, до 12–14 км. Это является главным условием формирования интенсивнейших осадков. Они выпадают в виде ливней», — рассказал синоптик.