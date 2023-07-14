В районе Туапсе нашли тело пятого погибшего из-за потопа
Следователи нашли в поселке Майском Туапсинского района тело 15-летнего подростка, погибшего из-за вызванного сильными дождями паводка, сообщили в кубанском управлении Следственного комитета.
СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Это уже пятый погибший в районе. Накануне были найдены тела двоих, предположительно, утонувших мужчин, 19-летней девушки, которая находилась в затопленном частном доме, и 67-летнего мужчины, «пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ 2107 в разгул стихии».
23-летняя девушка по-прежнему числится пропавшей.
В Туапсинском районе после сильного ливня затопило несколько поселков, сошел сель. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 июля заявил, что за три часа в районе выпало 144 мм осадков, это больше месячной нормы.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир