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В Сочи закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей

Администрация Сочи закрыла все пляжи города из-за ливня, града и смерчей
Накануне на курорт обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Всего в ночь на 9 июля в городе выпало около 80 мм осадков
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Все городские пляжи в Сочи закрыты в связи с непогодой, сообщила администрация курорта. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

«Возможно выпадение большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в администрации.

Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города уточнил, что купание в Сочи запрещено до 11 июля.

Резкое ухудшение погоды произошло в городе вчера, когда на курорт обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды, по данным МЧС, снесли больше десятка автомобилей. В Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, из одного часть жителей отселили в пункт временного размещения. Никто не пострадал. Всего в ночь на 9 июля в городе выпало около 80 мм осадков, сильные дожди ожидаются и в ночь на 10 июля.

В Сочи закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей
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Непогода обрушилась и на Краснодар. Накануне там затоплены оказались улицы Одесская, Рашпилевская, Ростовское шоссе, улица Фадеева, Северная, Московская, Дальняя, Атарбекова и Коммунаров. Из-за ливня остановились трамваи и троллейбусы, позднее движение возобновили. Синоптики объявляли штормовое предупреждение, в регионе с 7 по 9 июля прогнозировался сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветра до 20-23 м/с.

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