Поток воды снес мост в Туапсинском районе Краснодарского края

В Туапсинском районе Краснодарского края поток воды во время ливня смыл пешеходный мост

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В поселке Новомихайловском в Туапсинском районе Краснодарского края потоком воды во время ливня смыло пешеходный мост, сообщила районная администрация в своем телеграм-канале.

«Пешеходный мост через реку Нечепсуху, связывавший микрорайон Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что жители не отрезаны от основной территории: в Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна.

Около полудня в Туапсинском районе было объявлено штормовое предупреждение. 15 июля в муниципалитете прогнозировались ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, смерчи, а также подъем уровня воды в реках и водотоках.

Из-за сильных дождей в Туапсинском районе поднялся уровень воды в реках Нечепсуха и Псебе, сообщало управление МЧС по Краснодарскому краю. В результате в Новомихайловском подтопило 32 домовладения и 72 придомовых территории. Из зоны подтопления спасли 48 человек, в том числе 20 детей, еще 110 человек, включая 37 детей, эвакуировали. В ликвидации последствий ливней участвуют 156 человек и 42 единицы техники.

Сильные ливни начались в Краснодарском крае несколько дней назад. 12 июля в Туапсинском районе за три часа выпало 150% месячной нормы осадков: затоплены поселки и дороги, в поселках Новомихайловский и Тюменский сошли сели, несколько участков трассы Джубга — Сочи перекрыли. Из-за затоплений в районе погибли пять человек, в том числе 15-летний подросток.