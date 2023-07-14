Подозреваемому в убийстве экс-командира подлодки предъявили обвинения

Сергей Денисенко (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, предъявили обвинения, сообщил Следственный комитет.

«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Бывший командир подводной лодки «Краснодар», заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислав Ржицкий был застрелен во время утренней пробежки 10 июля. На следующий день подозреваемого задержали в Туапсе — им оказался 64-летний Сергей Денисенко. При нем обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, был застрелен Ржицкий.

На допросе Денисенко признался, что был завербован разведкой Украины, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала «112», ему приказали ликвидировать «какого-нибудь значимого российского чиновника» и он выбрал Ржицкого. 13 июля Денисенко арестовали.

С 2013 года Ржицкий возглавлял экипаж подлодки «Алроса» Черноморского флота, в 2016 году он стал командиром подлодки «Краснодар». Когда именно Ржицкий перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара, неизвестно.

В прошлом году Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В базе утверждается, что он принимал «непосредственное участие» в военных действиях на Украине. В то же время родители Ржицкого заявили, что их сын подал рапорт об увольнении из армии задолго до начала военных действий, а полностью завершить процедуру удалось в 2022 году.

В телеграм-канале Главного управления разведки Украины после убийства Ржицкого был опубликован пост, в котором говорилось, что тот был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова. Позже глава ГУР Кирилл Буданов заявил о непричастности Киева к убийству.