Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки задержали в Туапсе

Подозреваемого в убийстве капитана второго ранга Станислава Ржицкого — замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара и экс-командира подводной лодки «Краснодар» — задержали в Туапсе, сообщила пресс-служба МВД.

Ранее в Следственном комитете заявили, что подозреваемого задержали в Краснодарском крае. Населенный пункт не уточнялся. У задержанного Сергея Денисенко 1959 года рождения был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Ржицкого убили 10 июля. По данным телеграм-канала «112», во время его утренней пробежки неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся. Baza и Mash сообщали, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину, в его теле нашли две пули калибра 9 мм, еще две прошли навылет. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

С 2013 года Ржицкий возглавлял экипаж подлодки «Алроса» Черноморского флота, в 2016 году он стал командиром подлодки «Краснодар». Когда именно Ржицкий перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара, неизвестно.

В прошлом году Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В базе утверждается, что он принимает «непосредственное участие» в военных действиях на Украине. В то же время родители Ржицкого заявили, что их сын подал рапорт об увольнении из армии задолго до начала военных действий, а полностью завершить процедуру удалось в 2022 году.

В телеграм-канале Главного управления разведки страны после убийства Ржицкого был опубликован пост, в котором говорилось, что тот был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова. Позже глава ГУР Кирилл Буданов заявил о непричастности Киева к убийству.